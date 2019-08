Weinfahrt der Gartenfreunde

Am Samstag, 28. September, laden die Gartenfreunde Ober- und Unterwallenstadt zu einer Busfahrt nach Wohnau in den Steigerwald ein. Los geht es um 12.45 Uhr am Gasthaus Rauch in Oberwallenstadt, 12.55 Uhr an der früheren Sparkasse Unterwallenstadt, 13 Uhr am TÜV - Breiter Rasen. Gegen 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Blechkuchen im Schmitt'n Hof. Gegen 15.30 bis 16 Uhr fahren die Teilnehmer mit Oldtimer-Traktoren und Wagen in den Falkenberger. Weinberg mit Weinumtrunk und Holzofenbrot. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17.30 Uhr. Anschließend erwartet die Teilnehmer ein Weinabend mit Brotzeit, Wein, Getränken und Musik im historischen Gewölbekeller des Schmitt'n Hofs. Nach Ausklang des Weinabends um 21 Uhr geht's zurück nach Lichtenfels. Ankunft in Lichtenfels etwa 22.30 Uhr. Sitzplätze im Bus werden nach Anmeldung vergeben. Der Fahrpreis inklusive Busfahrt, Ausflug in den Falkenberger Weinberg mit Weinumtrunk und Brot, Kaffee und Kuchen, Musik, Weinprobe, Getränken und Brotzeit ist bei Anmeldung zu entrichten. Anmeldung bis spätestens 20. September bei Irmgard Zeis, Altachsberg 4, 96215 Lichtenfels, Telefon 09571/1692536. red