Weinfahrt der Fachabsolventen

Die Weinfahrt des Verbandes landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) am Samstag, 26. Oktober, führt ins Herz des fränkischen Weinbaugebietes. Es geht los mit einem geführten Spaziergang durch Frankenwinheim (bei Gerolzhofen). In Sommerhausen ist eine Kellerführung mit Weinprobe und Brotzeit im Pastoriushaus. Abfahrt ist um 9 Uhr in Weidnitz, Gasthaus Anker und um 9.30 Uhr in Bad Staffelstein am Raiffeisenmarkt in der Oberauer Straße. Gegen 21 Uhr ist Rückkunft. Ab sofort kann man sich bei der Vlf-Geschäftsstelle unter Telefon 09561/7692100 anmelden. red