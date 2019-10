Weinfahrt am Samstag

Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco startet am Samstag, 5. Oktober, um 12 Uhr am Kirchplatz zu seiner herbstlichen Weinfahrt. Es geht zunächst nach Fährbrück (Kreis Würzburg). Anschließend geht es weiter nach Retzbach mit der Besichtigung der Pfarrkirche St. Laurentius. Am Abend ist die Forchheimer Gruppe zu Gast im Ratskeller des alten Rathauses von Retzbach und wird vom Winzerverein Retzbach bedient. Anmeldungen auch für interessierte Mitbürger nimmt Arnold Gruber, Telefon 09191/89536, entgegen. red