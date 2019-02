Weinender Smiley drückt das Tempo

Im Oktober und November haben Mitarbeiter der Gemeinde ihr Geschwindigkeitsmessgerät im Bereich Dientzenhofer Straße aufgestellt (unsere Zeitung berichtete). Nach Auffassung etlicher Anwohner im Neubaugebiet Am Eidig würden nämlich viel zu viele Fahrzeuge diese Straße als "Umgehungsstraße" von oder nach Prächting benutzen. Außerdem beklagten sie überhöhte Geschwindigkeiten und dass viele Fahrzeuge nicht verkehrsgerecht rechts, sondern kreuz und quer fahren würden.

Am Dienstag nun sahen sich die Mitglieder des Bauausschusses die Situation vor Ort an. "Der Autofahrer ist bestrebt, so schnell wie möglich wohin zu kommen, die meisten fahren sogar geradeaus drüber", beklagte Bürgermeister Bernhard Storath (CSU). Auch während des Ortstermins selbst fuhren zwei Auto auf der "falschen" Seite. In der Tat ist der Platz mitten im Neubaugebiet sehr groß, nur wenige Bauplätze sind bereits bebaut und es sind keine Markierungen an der Fahrbahn angebracht.

Grobe Ausrutscher dabei

Messungen des "Viasis Plus Smile" haben für zweimal vier Wochen die Durchschnittswerte ermittelt, Geschwindigkeiten, Fahrzeugbewegungen und Anzahl der Fahrzeuge erkannt und aufgezeichnet. Zwar hielten sich viele Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, aber es waren auch grobe Ausrutscher dabei, die mit bis zu 40 Prozent schneller als erlaubt unterwegs waren. Nach dem Auswerten der Software war unter anderem festgestellt worden, dass Fahrzeuge abbremsen, wenn der Smiley nicht mehr lacht. Nichts Neues, auch nicht, dass zu Feierabendzeiten mehr Verkehr auf dieser Straße gemessen wurde als während der Nacht. Die Gemeinde wird nun eine Markierung an der Straße anbringen, Pflanzkübel zur "Entschleunigung" aufstellen und die Verkehrslage auf jeden Fall weiterhin beobachten.

Anwohner Michael van den Bosch war beim Ortstermin zugegen. Der junge Familienvater hätte sich am liebsten eine Sackgasse gewünscht, aber natürlich wusste er, wie die anderen Anwohner auch, dass bereits im Vorfeld diese Möglichkeit nicht gegeben war. Dennoch erhofft er sich eine Verbesserung der Verkehrssituation: "Wir nehmen alles an, was es besser macht", meinte der seit August hier wohnende junge Mann.

Der zweite Ortstermin führte den Bauausschuss zur Pater-Lunkenbein-Schule. Die Umbaumaßnahmen und die energetische Sanierung dort machen Fortschritte. Nun geht es an die Frage der Fassadengestaltung. Am PC und anhand von Bauplänen zeigte Rektorin Ursula Schüßler zusammen mit der Architektin Luitgard Hagel verschiedene Möglichkeiten der Farbgestaltung des Verwaltungstraktes und des Funktionstraktes des Gebäudes auf. "Eine Grundschule lebt nicht von der Fassadenfarbe, sondern von dem drumherum", meinte die Architektin. Da auch die Grün- und die gepflasterten Flächen vor dem Gebäude umgestaltet und erneuert werden, zudem die angrenzende Sportstätte bereits sehr farbig ist, einigten sich die Räte auf den Vorschlag, der an der Oberkante der Gebäude ein kräftiges Rot, ansonsten weiche graue, weiße und cremefarbene Töne vorsieht.