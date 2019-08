Der Haßbergverein Königsberg führt am Samstag, 7. September, den zur Tradition gewordenen Weinbergsausflug durch. In diesem Jahr geht die Fahrt mit dem Bus nach Eibelstadt. Die etwa fünf Kilometer lange Wanderung findet dort auf dem "Lügensteinweg" durch die Weinberge statt. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr mit dem Bus am Hallenbad in Königsberg. Es sind noch Plätze im Bus frei. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens Samstag, 31. August, unter der Telefonnummer 09525/8352 anzumelden. red