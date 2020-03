Weinbau und Lyrik

Der Weinabend des Oberauracher Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen in der Weinstube Scholtens in Fatschenbrunn widmete sich dem ökologischen Weinanbau im Steigerwald, informierte über das Wahlprogramm der Oberauracher Grünen und bot den Teilnehmern nachdenkliche Poesie in fränkischem Zungenschlag. Juniorchef Noel Scholtens, Kandidat für den Gemeinderat, lud zur Kellerführung mit Weinprobe, wie die Grünen mitteilten. Die Teilnehmer erlebten eine moderne Winzerei in einem europaweit erfolgreichen Familienbetrieb. Zurückgekehrt aus dem Weinkeller, ließ Hans Meyer die Versammlung an seinen "Frankngedankn" teilhaben und rezitierte fränkische Mundartlyrik mit Tiefgang. Zwischen den lyrischen Glanzlichtern stellten sich die Kandidaten der grünen Oberauracher vor und nahmen viele Anregungen der Gäste für die neue Wahlperiode mit. Als nächste Veranstaltung lädt der Ortsverband für den Sonntag, 8. März, nach Oberschleichach zu einer Familienwaldwanderung ein. Hans Stark und Andreas Kiraly geben forstwissenschaftliche Einblicke in die heimatlichen Wälder. Der Treffpunkt für alle Interessierten ist um 14 Uhr am Parkplatz Marswald. red