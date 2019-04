Wein- und Schokoprobe

Die Steuerungsgruppe Fairtrade Town Bad Kissingen und der Eine-Welt-Verein beteiligen sich wieder mit einer Aktion am Frühlingsmarkt. "Nach dem schönen Erfolg im vergangenen Jahr möchten wir auch heuer eine Wein- und Schokoladenprobe aus fairem Handel anbieten", schreibt die Leiterin der Steuerungsgruppe, Susanne Wahler-Göbel, in einer Pressemitteilung.

Dazu öffnet der Weltladen in der Prinzregentenstraße am 7. April, von 13 bis 17 Uhr, seine Tür. Die Wein-Sorten kommen vom Lieferanten Koopmanskloof Wingerde. Das Weingut Koopmanskloof, Fairhandelspartner der Gepa, liegt etwa 50 Kilometer östlich von Kapstadt in den Bottelary Hills, die zur Weinregion Stellenbosch gehören. Eine große Auswahl fair gehandelter Schokoladenspezialitäten mit unterschiedlichen Kakaoanteilen und Geschmacksrichtungen vervollkommnen den Genuss. swg