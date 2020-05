Wein und Musik

Damit die regionalen Künstler in der schwierigen Pandemie-Zeit nicht in Vergessenheit geraten, begrüßt Weinwerk-Inhaberin Kathrin Baier-Buttler ihre Gäste per Livestream auf Instagram und Facebook sowie unter www.cheerswith.me am Samstag, 9. Mai, ab 19 Uhr zu "Wine & Art" und führt durch einen unterhaltsamen Abend. Das Weingut zeigt sich jedes Jahr regionalen Künstlern verbunden und veranstaltet auch in diesem Jahr ein Event, um Wein und Kunst miteinander zu verbinden, auch wenn dabei neue Wege gegangen werden müssen, um Künstler aus der fränkischen Heimat zu unterstützen. Im vergangenen Jahr stand bei einer Vernissage die Veranstaltung ganz im Zeichen zeitgenössischer und moderner Kunst.

Unterschiedliche Beiträge

In diesem Jahr wird es unterschiedliche Beiträge zum Weingenuss geben, so untermalt die Schweinfurter Sängerin Shirley Schwarz die virtuelle Weinprobe mit ihrer einzigartigen Stimme. Ebenfalls dabei der Autor Tino Filippi, der seine Spessart-Krimis im Gepäck hat. Humorvoll wird es mit dem Hammelburger Künstler und Karikaturisten Konrad Albert, der zu seinen Bildern so manch lustige Geschichte aus der ältesten Weinstadt Frankens zu erzählen weiß. Die Weinprobe übernimmt dann Weinwerker Robert Schäfer zusammen mit Sommelier Dominik Topler.

Sie geben im Gespräch Einblicke in die Prozesse des Weinbaus und beantworten Frage der virtuellen Gäste. Die Weine dazu sind im Online-Shop des Weinwerks oder direkt vor Ort in der Vinothek erhältlich. Geöffnet ist der Pavillon auf der Ludwigsbrücke täglich zwischen 14 und 18 Uhr. red