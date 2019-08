Weimar das nächste Ziel

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Hegnabrunn. Vier Männer wurden ausgezeichnet (siehe Kasten).

Vorsitzender Alexander Wunderlich erinnerte an den Tagesausflug nach Rothenburg ob der Tauber und kündigte an, dass heuer noch eine Fahrt nach Weimar durchgeführt werden soll. Auch zahlreiche Kranken- und Geburtstagsbesuche seien durchgeführt worden. Alexander Wunderlich dankte allen, die am Volkstrauertag an der Kranzniederlegung teilgenommen hatten.

Stellvertretender Vorsitzender Holger Hentschel trug für den verhinderten Alfons Holzinger den Kassenbericht vor. Daraus ging hervor, dass die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Hegnabrunn finanziell auf gesunden Beinen steht.

Bürgermeister Siegfried Decker bedankte sich bei seinem Nachfolger im Amt des Vorsitzenden und würdigte auch den ehrenamtlichen Einsatz von Alfons Holzinger, Holger Hentschel und Karl Ehrensberger. Für ihn sei die Kameradschaft ein fester Bestandteil im Vereinsleben der Gemeinde Neuenmarkt, betonte der Bürgermeister. Werner Reißaus