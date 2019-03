Weil Wasser wertvoll ist

Mit großem Eifer waren zwei Grundschulklassen bei einer Wasserpump-Aktion anlässlich des Weltwassertags am Säumarkt an der Handschwengelpumpe zugange. Jeder wollte zeigen, welche Kraft er hat, um einen Zehn-Liter-Eimer schnell vollzupumpen. BN-Kreisvorsitzender Anton Reinhardt informierte, dass der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch eines Bundesbürgers 120 Liter betrage, also etwa zwölf volle Haushaltseimer. Reinhardt rief zum Wassersparen auf: "Anstatt ein Vollbad mit 150 bis 200 Litern zu nehmen, genügt doch auch ein Duschbad mit 20 bis 40 Litern, um sich von Kopf bis Fuß zu waschen." Auch beim Kauf neuer Haushaltgeräte sollte auf sparsamen Wasserverbrauch und im Betriebszustand auf eine volle Füllung geachtet werden. are