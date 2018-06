Um Verständnis geworben





In Kontrolle geraten



"So viele blaue Augen können Sie gar nicht haben, wie Sie hier davongekommen sind", verdeutlichte Richter Stefan Jäger am Donnerstag einem soeben milde verurteilten Mann. Wegen Urkundenfälschung stand dieser vor Gericht und hatte Einblicke in tragikomische Zusammenhänge zu geben.Bevor der Prozess begann, war es an Richter Stefan Jäger etwas klarzustellen: "Seit der Grundschule haben wir keinen Kontakt gehabt", so Jäger zu seinem Bekanntschaftsverhältnis mit dem Angeklagten. Eine Befangenheit liege von seiner Seite aus also nicht vor.Rechtsanwalt Peter Christ, der dem 33-jährigen Angeklagten als Pflichtverteidiger zur Seite stand, akzeptierte das, und somit kam es durch Staatsanwältin Viktoria Bockfeld zur Anklageverlesung. Bockfeld legte dem 33-jährigen Lichtenfelser zur Last, dass er am Nachmittag des 4. Novembers 2017 auf einem Radweg bei Altenkunstadt mit falschem Kennzeichen ein Kleinkraftrad fuhr, für das er keinen Führerschein besaß. Diesen Vorwurf ließ der Beschuldigte absolut gelten, doch er warb auch für Verständnis zu seiner damaligen Situation.Es sei kalt gewesen im Haus, die Kinder hätten gefroren und so hätte er sich aus einem nahe gelegenen Ort auf den Weg gemacht, mittels Kleinkraftrad Brennholz einzukaufen. Zu dem Vehikel, welches ihm dazu diente, erklärte der Mann, dass er seiner Frau den Auftrag erteilt hätte, das Versicherungskennzeichen von einem anderen, nicht mehr funktionstüchtigen motorisierten Zweirad auf dieses umzumelden. Es habe sogar schon vor seiner Abfahrt abgeschraubt auf dem Kleinmotorrad gelegen, weshalb er davon ausging, dass alles in die Wege geleitet worden sei. Und so habe er es eben angeschraubt und sei losgefahren.Doch damit geriet er in eine allgemeine Polizeikontrolle, an die sich eine Polizeibeamtin sehr gut erinnerte: "Er ist uns damals aufgefallen, weil er seinen Helm nur halb aufgesetzt hatte - das war wie ein Wink mit dem Zaunpfahl." Also hielt die Streife den Mann auf dem Moped an und stellte nach und nach fest, dass der Gestoppte nicht nur das falsche Versicherungskennzeichen durch die Gegend fuhr, sondern ihm überhaupt die Fahrerlaubnis fehlte. Abgesehen davon ergab ein Alkoholtest, dass er auch hier nur knapp an der Grenze zur Unzulässigkeit unterwegs war."Ich bin heimgekommen, es war kalt, dann die ganze Zeit das Gejammer der Kinder - also Holz holen!", erklärte der Angeklagte nachdrücklich seinen Standpunkt. Allerdings brachte er auch Einsicht für die Haltung der Staatsanwaltschaft auf. Seitens einer Bewährungshelferin wurde dem Mann, der eine dreijährige Gefängnisstrafe auch wegen einer Anzahl an Verkehrsdelikten absaß, bescheinigt, dass der Mann eine Drogentherapie erfolgreich beendet habe und sich allgemein einsichtig zeige. Über seine finanzielle Lage aber konnte der 33-Jährige nichts Gutes berichten. Auf "20 000 bis 30 000 Euro" schätzte er seine Verbindlichkeiten, über die er "den Überblick schon lange verloren" habe. Diese Verbindlichkeiten aber stammen zumeist aus an ihn ergangenen Geldstrafen. Weil er den Überblick verloren habe, nicht zahlungsfähig sei und überdies die Fahrt in einem Zeitraum unternahm, in der er noch unter Bewährung stand, begründete Staatsanwältin Bockfeld ihre Forderung nach einer Haftstrafe. Zwar folgte sie dem Vorschlag Jägers, von dem Vorwurf der Urkundenfälschung abzurücken, weil die Beweisführung hier für das Gericht schwierig geworden wäre, doch was blieb, reichte für die Forderung nach einer dreimonatigen Haftstrafe mit 29-monatiger Bewährungszeit.In die Verteidigung tretend, erinnerte Christ daran, dass sein Mandant sich aus einem Drogenmilieu gelöst habe. Er wollte die Höhe des Strafmaßes ins Ermessen des Gerichts stellen. Als Stefan Jäger das Urteil wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein aussprach, war im Gesicht des Verurteilten eine Erleichterung zu lesen. Drei Monate Haft - auf Bewährung. Drei Jahre lang wird der schon hafterfahrene Verurteilte in Obhut der Bewährungshilfe gegeben. "Ich will Sie weiter angebunden wissen", erklärte ihm dazu Jäger.