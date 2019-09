Weil Musik verbindet

Die Interkulturelle Woche startete "mit allen Sinnen". Dazu gehört auch das Hören - am besten von Musik. "Ich wurde von der Caritas gefragt, ob der Landkreis nicht einen Beitrag leisten wolle, da kam die Idee mit der Musikmeile auf", erklärte Souzan Nicholson, neue Integrationslotsin am Landratsamt. Alle Musikgruppen seien angeschrieben worden, vier spielten am Samstag in der Kulmbacher Fußgängerzone: der Musikverein Weiher, die Band CrossTunes, die Trommelgruppe Donnerkreis und das Gitarrenensemble aus Kasendorf.

"Wir wollten den Bands eine Bühne geben, denn so vielseitig wie unsere integrative Gesellschaft ist, so vielseitig sind auch die Musikrichtungen", sagte Souzan Nicholson.

Der Musikverein Weiher hat gerne zum Gelingen der Aktion beigetragen und unterhielt die Stadtbummler mit seinem reichhaltigen Repertoire. "Natürlich wollten wir die Gelegenheit auch nutzen, auf unser Jahreskonzert am 20. Oktober hinzuweisen", sagte Vorsitzender Wolfgang Neubrand. Darüber hinaus hätten sie auch schon eine Schülerin aus Syrien in ihrer Bläserklasse gehabt, die Familie sei dann aber aus Kulmbach weggezogen. "Wir sind offen und bilden auch gerne aus", sagte er und bezeichnete sich lachend selbst als Franke mit schwäbischem Migrationshintergrund.

Der Donnerkreis spielte vor dem Weltladen uf. "Rhythmus verbindet alle Nationen", sagte Anja Kändler. "Es wird viel zu viel nicht Musik gemacht", befand ihr Trommlerkollege Jörg Kändler fast schon philosophisch. Das fand auch Rainer Friedmann, Leiter der Gitarrengruppe aus Kasendorf. "Uns gibt es seit fast 20 Jahren, und bei Projekten mit interkulturellem Inhalt sind wir gerne dabei." Ebenfalls aus Kasendorf präsentierte sich die Kirchenband CrossTunes zum zweiten Mal auch außerhalb des Gotteshauses. "Wir wollten uns etwas Neues trauen und fanden die Idee großartig", sagte Sängerin Sarah Schilge.

Dass verschiedene Musikstile auch gemeinsam gut harmonieren können, bewiesen die Gruppen beim offiziellen Abschluss der Musikmeile. Gemeinsam mit den Passanten intonierten alle zusammen "Aloha Heja He".

Kaltes Eis und heiße Lieder

Doch auch auf dem Marktplatz war einiges geboten. Nachdem das Orchester Cappuccino vor der Eisdiele "Sanremo" abgebaut hatte, zeigten Beniamino de Pellegrin und seine beiden Angestellten Jonas Soares und Leandro Scussel, dass sie sich nicht nur mit Speiseeis auskennen. Mit heißen italienischen, brasilianischen und spanischen Liedern unterhielten sie die begeisterten Gäste.

"Musik verbindet und heilt" war das Motto, unter das der Landkreis die Musikmeile gestellt hatte. Und in der Tat schien ein gewisser "heilender" Funke überzuspringen, denn man sah überall nur gut gelaunte Gesichter - auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte.