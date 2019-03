Weil Lachen der Seele Flügel verleiht

Den Alltag ablegen mithilfe der Methoden des Improvisationstheaters: Das können die Teilnehmer des Seminars "Lachen verleiht der Seele Flügel" am Samstag, 16. März, von 10 bis 16 Uhr, in der Hospizakademie Bamberg lernen. Ziel ist es, wichtige Erfahrungen in Bezug auf Gruppenbildung und Selbstfindung zu machen, den Unterschied von Selbst- und Fremdwahrnehmung zu erleben und sich in den Improspielen auszuprobieren. Das Seminar wird von Marlene Groh (Sterbe- und Trauerbegleiterin, Familienbegleiterin, Leitung der Kinder- und Jugendtrauergruppe des Hospizvereins Bamberg e.V.) gestaltet. Weiterführende Infos und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter 0951/9550722. red