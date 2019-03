Weil Frauen es verdient haben

Der Frauenbund Herzogenaurach wird nicht müde, auf die noch immer bestehende Ungleichheit bei der Bezahlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt hinzuweisen. Mit roten Jacken, Getränken in Rot und rotem Ballon positionierten sich die Mitglieder mittags am Eingang zum Pfarrhof, um die Frauen in ihrer Mittagspause dafür zu sensibilisieren. "Die Bewertung von Arbeit ist das Grundproblem", sagte Ille Prockle-Pfeiffer vom Vorstandsteam des Frauenbunds: "Bestimmte Berufsgruppen wie Erzieherinnen, Krankenschwestern und Altenpflegerinnen werden unter Wert verkauft." Foto: privat