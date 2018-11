Die "Hoibüche Muisig" feiert im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum hat die Gruppe eine neue Weihnachts-CD produziert. Gefühl und Wärme zeichnet die Stubenmusik in vielseitiger Besetzung mit Steirischer Harmonika, Klarinetten, Hackbrett, Gitarre, Kontrabass und Gesang aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Instrumentalstücke sind in unterschiedlichen Besetzungen aufgenommen. Die Gesangsstücke, teilweise in Mundart gesungen, bestehen aus Volksweisen und traditionellem Rhöner Liedgut.

14 Titel aufgenommen

Die CD wurde im Tonstudio Gerner in Hirschfeld produziert. Sie enthält unter dem Titel "Weihnocht wie früher" insgesamt 14 Titel. Dazu gehören zum Beispiel die Lieder: "Glockenjodler", "Mistel vom Baam", "Langsomer Lander", "Weihnocht wie früher", "An der Krippe", "E Stann stäht om Himmel", "Das Karwendel", "Un draußen wird´s still", "Stuben Stückerl", "Sterne der heiligen Nacht", "S´Bacherl", "Halleluja", "Es wor e ma am Abend spat", "Stille Nacht" begleitet vom Glockengeläute der Kirche St. Sebastian, Stangenroth.

Erhältlich ist die CD bei allen Gruppenmitgliedern, Heribert und Luise Voll aus Gefäll, Werner und Margit aus Wollbach, Markus Metz aus Haard, Gabriele Kanz aus Rottershausen und Martin Raab aus Waldberg, der die Gruppe zur Weihnachtszeit unterstützt. Bestellungen sind möglich bei der "Hoibüche Muisig", Luise Voll, Gefäll, Tel. 09701/757.