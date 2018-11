Weihnachtszauber in der KinderKiste

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. November, herrscht von 14 bis 18 Uhr in der KinderKiste in Diebach vorweihnachtliches Treiben. Das Jahresthema lautet "Schmeckt´s? - ein sinnvolles Jahresthema", dabei kommt jedes Kind auf den Geschmack. Auf dem Programm stehen ein Kindercafé und in vielen Räumen werden phantasie- und geschmackvolle Kreativworkshops angeboten. sek