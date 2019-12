Marloffstein 10.12.2019

Weihnachtsspiel mit Pferden

Der Reitstall Wunderburg in Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) lädt ein zum Weihnachtsspiel "Lena und die magische Welt" mit Pferden, das am Samstag, 14., und am Sonntag, 15. Dezember, in der Rei...