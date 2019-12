Weihnachtsschießen beim Schützenverein

Der Schützenverein Veilbronn-Siegritz teilt mit, dass am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr das Weihnachtsschießen beginnt. Weitere Schießtage sind am Freitag, 6., und am Freitag, 13. Dezember, jeweils ab 20 Uhr. Anlässlich der Weihnachtsfeier am Samstag, 21. Dezember, ab 19.30 Uhr, findet die Preisverteilung aus dem Weihnachtsschießen statt. Unter den teilnehmenden Schützen wird in diesem Jahr eine Weihnachtsgans verlost. An diesem Abend möchte der Schützenverein das vergangene Schützenjahr besinnlich ausklingen lassen und sich bei allen Helfern, die bei den Festlichkeiten und wöchentlichem Gasthausbetrieb den Verein unterstützten, bedanken. wo