Bad Brückenau 28.11.2019

Weihnachtspavillon am Marktplatz

Der Weihnachtspavillon am Marktplatz in Bad Brückenau ist im Advent an den Freitagen geöffnet. An folgenden Terminen wird es von 19 bis 20 Uhr musikalisch: 6. Dezember, Veranstalter PWG Bad Brückenau,...