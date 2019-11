Die Pfarrei Wonfurt sammelt Lebensmittelpakete für Familien in Osteuropa. Sie beteiligt sich damit an der Aktion des Vereins "Werke statt Worte - Weihnachtspaket-Aktion 2019". Die Päckchen sollen bis Freitag, 29. November, bei Annemarie Eck, Hauptstraße 5 in Wonfurt, abgeben werden, teilt die Pfarrei mit. red