Weihnachtsoratorium von Bruno Leipold

Auch in diesem Jahr kommt es in der Adventszeit wieder zu einer fränkisch-thüringischen Kooperation der Sängervereinigung Bad Rodach mit dem Collegium Musicum Hildburghausen. Es wird das Weihnachtsoratorium für Soli, Chor und Orchester von Bruno Leipold (1879-1948) aufgeführt. Als Violinist (im von ihm geführten Streichquartett), Komponist und Dirigent (seines Männerchors und des Leipold-Orchesters) prägte Bruno Leipold das Musikleben seiner Wirkungsorte entscheidend mit. Es musizieren der Frauenchor der Sängervereinigung Bad Rodach verstärkt durch die Sängerinnen des LTV Gauerstadt und das Collegium Musicum Hildburghausen sowie Julia Lucas (Sopran) unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik. Die Aufführungen finden am Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in Untersiemau in der Kirche St. Salvator und am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr in Gauerstadt in der Kirche St. Marien statt. red