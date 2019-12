Lichtenfels 13.12.2019

Weihnachtsoratorium in der Luther-Kirche

Teil I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach werden am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels aufgeführt. Ausführende sind: Silke Herold-Mändl...