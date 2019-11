Weihnachtsmarkt startet am Samstag

Der Weihnachtsmarkt in Stegaurach findet am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 13 Uhr statt. Seit zwei Jahren unterstützen die Landfrauen die Organisatoren Petra und Winfried Oppawsky, Wirtsleute des Landgasthofes Windfelder am See. Die Weihnachtsbuden stehen im Garten des Landgasthofes Windfelder am See. Ein abwechslungsreiches Programm stimmt die Besucher auf die Adventszeit ein, wie auch das Mitsingen der Weihnachtslieder bei der Mühlendorfer Blasmusik. Die Kinder können im Karussell ihre Runden drehen, mit den Gartenfreunden basteln, der Geschichte von Madlen aus dem Büchereiteam lauschen oder am Sonntag den Zauberer Didino bestaunen. red