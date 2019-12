Weihnachtsmarkt öffnet mit einem Konzert

Zur Eröffnung des Neunkirchener Weihnachtsmarktes findet am Freitag, 13. Dezember, ein vorweihnachtliches Konzert für Orgel und Chor in der evangelischen Christuskirche statt. Um 19 Uhr geht's los. Der Organist Philipp Pott wird an der Heintz-Orgel Werke von Joseph Rheinberger, Ernst Pepping und Robert Jones spielen. Die Kantorei der Christuskirche unter der Leitung von Gocha Mosiashvili singt Weihnachtslieder aus aller Welt. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt frei. Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. red