Weihnachtsmarkt mit Musik in Oberhaid

Am morgigen 1. Adventssonntag, 1. Dezember, findet von 14 bis 19 Uhr der Weihnachtsmarkt in Oberhaid statt. Auf dem Rathausplatz bieten die örtlichen Vereine und Kindergärten verschiedene Leckereien, Glühwein, Geschenkartikel, Deko und vieles mehr an. Um 14.30 Uhr ist in der Pfarrkirche das schon traditionelle Adventskonzert mit den örtlichen Musikkapellen und Chören. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös kommt sozialen Zwecken zugute. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt. Kindergartenkinder tragen Lieder und Gedichte vor. Zum Abschluss erklingen ab 18 Uhr weihnachtliche Melodien durch den Blasmusikverein Oberhaid. red