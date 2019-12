Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf

Der Großwenkheimer Eigenheimerverein veranstaltet am Samstag, 14. Dezember, den Weihnachtsmarkt "Großwenkheimer Sternstunden" rund um die Kirche. Interessierte sind dazu von 11 bis 20 Uhr eingeladen. Unter anderem stehen auf dem Programm der Christbaumverkauf sowie ein Kinderprogramm in der Schule. Der Erlös der Veranstaltung kommt wie in den letzten Jahren auch der Aktion Sternstunden zugute. sek