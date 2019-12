Weihnachtsmarkt in Zeyern

Der Weihnachtsmarkt auf der Grünfläche St. Leonhardstraße findet am Sonntag, 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr statt. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus des Frankenwaldvereins. Musikalisch begleitet wird er vom Musikverein Zeyern. Päckchen für Kinder können mit gut lesbarem Namen und Wunschtext im Vorraum der Gaststätte "Pottensteiner" am Samstag, 7. Dezember, von 12 bis 17 Uhr oder am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 12 Uhr abgeben werden. red