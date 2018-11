Weihnachtsmarkt in der Mittelschule

Die Schüler der Herzogenauracher Mittelschule verkaufen am Donnerstag, 29. November, im weihnachtlichen Ambiente allerlei Selbstgemachtes: Marmeladen, Plätzchen, Weihnachtsfloristik, Schlüsselboards, Weihnachtselche und vieles mehr ist in den letzten Wochen im Unterricht entstanden. Der Elternbeirat sorgt für das leibliche Wohl. Zeitgleich wird der Elternabend der Mittelschule stattfinden. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten am Donnerstag, 29. November, um 16.30 Uhr in der Aula der Mittelschule im Burgstaller Weg 16. Eingeladen sind alle, die sich in Adventsstimmung bringen lassen, gerne stöbern sowie erste weihnachtliche Mitbringsel erwerben wollen. red