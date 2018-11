Weihnachtsmarkt im Museumsgarten

Die Marktgemeinde lädt am Sonntag, 9. Dezember, zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in den Museumsgarten ein. Er beginnt bereits ab 12 Uhr und nicht wie zunächst gemeldet 14 Uhr und endet um 19 Uhr. Die Händlerstände sind im Garten in Zelten oder Nebengebäuden untergebracht. Auf die Besucher wartet ein buntes Angebot, Schwedenfeuer laden zum Verweilen ein. red