Weihnachtsmarkt geht in die 33. Runde

Der Weihnachtsmarkt geht am Samstag, 30. November, in die 33. Runde. Die Fieranten warten wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten auf. Und was wäre ein Bummel über den Weihnachtsmarkt ohne einen heißen, duftenden Glühwein oder Kinderpunsch? Adventsfloristik, Handarbeiten, Modeartikel, Deko-Artikel aus Holz, selbst gemachte Liköre, kunsthandwerkliche Geschenkartikel, Töpferwaren und vieles mehr stimmen an den schön dekorierten Ständen auf dem historischen Marktplatz auf die Weihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmarkt öffnet wie immer um 11 Uhr seine Pforten. Ab 13 Uhr beginnt das Rahmenprogramm auf der Bühne vor der Pfarrkirche. Zwischen 16 und 18 Uhr teilen der Nikolaus und das Christkind Geschenke aus. Bei der Weihnachtsverlosung warten drei attraktive Hauptpreise und viele weitere Sachpreise auf die Gewinner. Im Anschluss daran folgt die große Adventsparty auf dem Marktplatz mit "DJ Timmy D". koh