Weihnachtsmarkt der Traktorfreunde

Am Samstag, 24. November, findet ab 15 Uhr der neunte Weihnachtsmarkt in der Unteren Dorfstraße 7 statt. Es werden unter anderem handgestrickte Socken, selbst gebastelte Deko-Artikel, Süßigkeiten, Liköre, Holzofenbrot, Hausmacherwurst und gebastelte Weihnachtskarten angeboten. Der Nikolaus verteilt zu jeder vollen Stunde ab 16 Uhr an Kinder Süßigkeiten. Musikalisch wird der Weihnachtsmarkt von "Mike" umrahmt, von 18 bis 19 Uhr spielen die "Lautertaler Musikanten" weihnachtliche Blasmusik. Das Christkind besucht den Markt gegen 19 Uhr. Die Traktorfreunde sorgen für Speis und Trank. Erstmals wird auch ein Stand der "Sternstunden" mit Perlensternen und mehr dabei sein. Die Traktorfreunde haben gemeinsam für Sternstunden Verschiedenes gebastelt. Der Erlös des Sternstundenstandes wird zu 100 Prozent an Sternstunden weitergeleitet. red