Weihnachtsmarkt der Laufer Mühle

Am Samstag, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, findet jeweils von 13 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt der Soziotherapeutischen Einrichtungen und Sozialen Betriebe der Laufer Mühle statt. Neben weihnachtlicher Floristik sowie Adventskränzen und -gestecken haben die Bewohner und das Team textile Geschenkideen aus dem Ideen-Werk, Geschenke aus den Kaufhäusern, Außergewöhnliches aus den Werkstätten und der weihnachtlichen Bäckerei sowie Fischspezialitäten und geräucherten Käse im Angebot. Der Freundeskreis wird über seine Aktivitäten berichten. Das Christkind kommt an beiden Tagen um 17 Uhr. red