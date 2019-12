Weihnachtsmarkt der Feuerwehr

"Wir meinen, behaupten zu können, dass wir dem Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren ein Flair geben konnten, das dem Namen Weihnachtsmarkt auch gerecht wird". Mit Selbstbewusstsein wirbt die Michelauer Feuerwehr für den Michelauer Weihnachtsmarkt 2019. Dieser findet am Freitag, 13. Dezember, von 13 bis 20 Uhr im und um das Feuerwehrgerätehaus in der Alten Schulstraße statt.

Es ist ein Markt, bei dem vor allem Hobbykünstler und professionelle Anbieter ihre weihnachtlichen Produkte anbieten wollen. Dazu gehören Strick- und Häkelwaren, Holz- und Tonwaren, Uhren und Schmuck, Dekoartikel, Krippen und vieles mehr. kag