Weihnachtsmarkt auf der Burgstraße und der Burg

Nach dem großen Erfolg 2018 findet der Weihnachtsmarkt in Gößweinstein (14. und 15. Dezember) auch in diesem Jahr wieder auf der Burgstraße und der Burg statt. Wegen der hohen Nachfrage hat sich die Zahl der Aussteller um 15 auf knapp über 50 erhöht. Dabei haben die Organisatoren der Tourist-Info auf ein vielseitiges und abwechslungsreiches Sortiment geachtet. "Thomas Pleiner von der Burg Gößweinstein hat uns dieses Jahr mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt, so dass wir diesmal nicht nur Buden mit Blick über die Dächer von Gößweinstein anbieten können, sondern auch mit Blick ins romantische Wiesenttal", verspricht die Leiterin der Tourist-Info, Christin Kellner. Ergänzt wird der Markt durch ein Rahmenprogramm. So sind unter anderem Auftritte des Musikvereins Gößweinstein und der Jugendbläser geplant, der Kindergärten St. Franziskus und Stempferhof, des Bläserensembles der Grund- und Mittelschule Gößweinstein sowie der Chorgemeinschaft Gößweinstein-Wichsenstein-Geschwand. Für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher steht ein Kinderkarussell bereit. Wer möchte, kann zudem der Märchenerzählerin lauschen. Die größeren Kinder empfängt Wildnispädagoge Florian Essel am Samstag in seiner Jurte auf der Burg, wo in heimeliger Atmosphäre Lagerfeuergeschichten erzählt werden. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr mit dem Blechbläserquartett des Ensembles Hundshaupten. Der Gößweinsteiner Nachtwächter beendet den Markt am Sonntag. Die genauen Öffnungszeiten sind: Samstag 15 bis 21 Uhr und Sonntag 10 bis 20 Uhr. red