Weihnachtsmarkt am Fuß der Burg

Der Pottensteiner Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag im Bürgerhaus und auf dem Vorplatz am Fuß der Burg statt. Fast 30 Weihnachtsstände bieten Weihnachtliches und viele Geschenkideen an, für das kulinarische Wohl der Besucher ist gesorgt. Die Marktbesucher werden am Samstag um 14.30 Uhr vom "Pottensteiner Christmas-Quartett" musikalisch begrüßt. Gegen 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Christkind Jasmin Huberth und Bürgermeister Stefan Frühbeißer eröffnet. Das Weihnachtspostamt öffnet ebenfalls seine Pforten. Anschließend tritt das Gesangsensemble "Belcanto vocale" aus Waischenfeld unter der Leitung von Adolf Hofmann auf. Ab 16.30 Uhr singt "Cantus Bonus" aus Tüchersfeld unter der Leitung von Hans Gmelch. "Sax'n Die" aus Pottenstein spielt gegen 17.30 Uhr weihnachtliche und bekannte Weisen, der Pottensteiner Nachtwächter startet um 17.30 Uhr seinen Rundgang. Ab 18.30 Uhr sind auf der Bürgerhausbühne Weihnachtsklänge mit Bernie zu hören. Der Sonntag beginnt um 13 Uhr mit dem Auftritt des Christkinds. Ab 14 Uhr hat das Weihnachtspostamt auf. Die Graf- Botho- Schule Pottenstein spielt um 15 Uhr Weihnachtliches. Um 16 Uhr bekommen das Christkind und der Weihnachtsmann die Weihnachtspost, ab 16.30 Uhr singt der Gesangverein Pottenstein (Bürgerhausbühne). Zum Schluss treten ab 18.30 Norbert Lodes und seine Juramusikanten aus Hohenmirsberg auf. red