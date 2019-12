Weihnachtsmann besucht Senioren

Die evangelische Kirchengemeinde Altenstein lädt alle Senioren zu einer Weihnachtsfeier in das Gemeindehaus in Altenstein ein. Beginn ist am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr mit dem Abendmahl; anschließend steht ein Besuch des Weihnachtsmannes an. Die Abholung in den Außenorten erfolgt wie gewohnt. red