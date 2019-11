"Weihnachtsmärktla" in Dobenreuth

Die Dobenreuther Vereine gestalten am Samstag, 30. November, das alljährliche "Weihnachtsmärktla" am Gemeinschaftshaus. Die Besucher erwarten ab 15 Uhr unter anderem Glühwein, Bratwürste, Langos und Selbstgebackenes. Es warten viele Preise bei der Tombola auf Gewinner. An den Marktständen werden winterliche und weihnachtliche Artikel angeboten. Der Verkaufserlös kommt einem guten Zweck zugute. Um 16.30 Uhr eröffnet das Dobenreuther Christkind die gemeinsame Weihnachtsfeier der Ortsvereine. Gestaltet wird die Feier vom Liederkranz Dobenreuth, den Dobenreuther Kindern und der Bläsergruppe Kirchehrenbach. Alle Kinder dürfen sich auf den Besuch des Bischof Nikolaus freuen. red