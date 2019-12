Weihnachtsmärchen von Charles Dickens

Im Rahmen des Stegauracher Adventsfensters präsentiert Patrick L. Schmitz in szenischer Lesung eine der bekanntesten Weihnachtsgeschichten der Literatur um die Verwandlung des alten, herzlosen Geizkragens Scrooge in einer verzauberten Weihnachtsnacht. Begleitet wird der Schauspieler von Franz Tröger, einem Spezialisten der atmosphärischen Klangbegleitung auf der heute nur noch selten ertönenden Spieluhr. Abschließend lädt die Bücherei zum gemütlichen Beisammensein bei Glühwein, Broten und Keksen ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. Dezember, ab 18 Uhr in der Bücherei Stegaurach, Schulplatz 2, statt. red