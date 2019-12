Effelter vor 16 Stunden

ausstellung

Weihnachtskrippen in großer Vielfalt

Im Jugendheim in Effelter fand am vergangenen Wochenende die 5. Krippenausstellung statt. Nach dem Samstagabendgottesdienst eröffnete Pfarrer Raube die Krippenausstellung offiziell und erinnerte an de...