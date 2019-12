Weihnachtskonzerte des Gymnasiums

Die Musiker des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums laden die gesamte Schulfamilie zu zwei Weihnachtskonzerten in der letzten Schulwoche ein. Am Dienstag, 17. Dezember, findet das Konzert in der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung in Hirschfeld statt, am Mittwoch, 18. Dezember, in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Reitsch. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. red