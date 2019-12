Weihnachtskonzert und Glühweinzauber

In der Kirche in Langenleiten findet am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr ein Weihnachtskonzert statt. Zum Konzertauftakt spielen die Feuerberg-Kids. Es folgen die Feuerbergmusikanten, die Gruppe "Zsomm G`sunge", das Feuerberg-Quintett und die Auszeit-Musi. Die Moderation übernimmt in bewährter Weise Brigitte Schmitt. Im Anschluss gibt es im Gemeindehaus Glühwein und Bratwürste, teilt der Vereinsring Langenleiten mit. sek