Rannungen vor 18 Stunden

Weihnachtskonzert mit Ehrungen

Der Musikverein Rannungen gibt am Samstag, 21. Dezember, 19 Uhr, ein Weihnachtskonzert in der Mehrzweckhalle. Am Abend finden Ehrungen statt. Auf die Anschaffung der neuen Tracht wird hingewiesen. sek