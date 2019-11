Weihnachtskonzert mit der "Harmonie"

Advents- und Weihnachtslieder stehen im Mittelpunkt des Konzertes, zu dem der Musikverein "Harmonie" Ebelsbach am Samstag, 30. November, um 18 Uhr in die Pfarrkirche Sankt Magdalena in Ebelsbach einlädt. Seit Wochen bereiten sich die Musiker unter ihrem neuen Dirigenten Eduard Marpoder auf diesen Auftritt vor. Auf dem Programm stehen neben klassischen Stücken wie "Macht hoch die Tür" auch moderne Arrangements wie "Winter Wonderland" oder "White Christmas", das "Bergwerk" von Reinhard Fendrich sowie "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin. Das Nachwuchsorchester wirkt auch mit. gg