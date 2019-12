Weihnachtskonzert in Leutenbach

Der Gesangverein Liederkranz Leutenbach veranstaltet am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr, unter der Gesamtleitung von Christine Dresel in der Pfarrkirche St. Jakobus Leutenbach ein Weihnachtskonzert. Mitwirkende sind der Gesangverein Unter uns Schlaifhausen, der Chor Cantabella Kirchehrenbach, Manuel Trautner an der Gitarre, Vanessa Spindler am Klavier sowie die Nachwuchsbläsergruppe Leutenbach und der Gesangverein Liederkranz Leutenbach mit gemischtem Chor und Männerchor. red