Diebach vor 17 Stunden

Weihnachtskonzert in der Wehrkirche

Anlässlich des Adventsmarktes in Diebach am Sonntag, 24. November, singen der Männergesangverein Obereschenbach und der Gesangverein Stralsbach Weihnachtslieder in der Wehrkirche in Diebach. Beginn is...