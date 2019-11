Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche

Am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, findet um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit statt. Es musizieren das als Wallfahrtsmusiker bekannte Blechbläserensemble des Musikvereins Ellerntal unter der Leitung von Martin Lorenz sowie die Vokalgruppe Nuova Canzone und die Chorgemeinschaft Liturgischer Chor/Sängergilde, beide unter der Leitung von Jitka Maisel (im Bild). Das vielseitige Programm umfasst Werke der Renaissance und des Barock bis zu zeitgenössischen Kompositionen. Bei freiem Eintritt bitten die Ausführenden um Spenden für den Auf- und Ausbau der Geburtshilfe- und Kinderstation im German-Doctors- Hospital in Sierra Leone in Westafrika. Foto: Alfred Thieret