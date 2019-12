Das traditionelle Weihnachtskonzert in der Klosterkirche am Kreuzberg findet am Sonntag, 22. Dezember, statt. Auch diesmal steht die Region Rhön im Mittelpunkt. Acht ganz unterschiedlich Formationen füllen den Altarraum und bringen nicht die allseits bekannten Musikstücke und Lieder zu Gehör, sondern tragen Rhöner Lieder vor. Da trägt ein Lied den Titel "Nacht'n spat so umre Neune", ein anderes heißt "Vor mir brauchst di net fürchten". Beginn ist 15 Uhr. Bei freiem Eintritt wird um eine Spende für einen guten Zweck gebeten. sek