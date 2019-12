Weihnachtskonzert im Stadtschloss

Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Lichtenfels zum festlichen Weihnachtskonzert ins Stadtschloss ein. Die Aufführungen finden am Samstag, 21. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr statt. Es musizieren das Instrumental-Collegium Lichtenfels unter der Leitung von Heinz Wilk (Bild), die Lichtenfelser Blechbläser unter der Leitung von Alfred Förner und der Gesangverein Schney. Der Eintritt ist wieder frei, jedoch gibt es nummerierte Eintrittskarten. Das Programm steht unter dem Motto "Weihnachten - sechsmal anders" und beginnt feierlich mit dem Concerto grosso d-moll von Antonio Vivaldi. Um allen Besuchern einen angenehmen und sicheren Abend gewährleisten zu können, gibt es daher erstmals nummerierte Platzkarten. Diese sind in der Tourist-Information Lichtenfels erhältlich. Auch der Wunsch vieler nach einer Spende zugunsten eines guten Zecks wird diesmal ermöglicht: Der Erlös geht an die Lichtenfelser Tafel. Foto: Stadt Lichtenfels