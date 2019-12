Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters

Das Jugendblasorchester Scholz aus Geroda veranstaltet am Sonntag, 22. Dezember, das traditionelle Weihnachtskonzert in der Gerodaer Kirche. Neben einigen eigenen Beiträgen hat die Kapelle auch externe Künstler eingeladen. Darunter befindet sich auch ein Überraschungsgast. Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles Programm in gemütlicher Atmosphäre. Beginn ist um 18 Uhr. Im Anschluss an das Konzert steht ein fröhliches Miteinander am Rathaus auf dem Programm. sek