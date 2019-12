Forchheim 10.12.2019

Weihnachtskonzert des Herder-Gymnasiums

Am Donnerstag, 19. Dezember, wird das Herder-Gymnasium sein Weihnachtskonzert um 19.30 Uhr in der Kirche St. Martin zu Gehör bringen. Es erklingen unter anderem "The Nutcracker Swing" in Anlehnung an ...